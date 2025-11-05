Geolier torna con il nuovo singolo Fotografia in arrivo l’album

Reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco, Geolier è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo Fotografia. Reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco, Geolier è pronto a tornare con un nuovo singolo dal titolo Fotografia (Atlantic Records Italy Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 7 novembre. Forte della sua credibilità in ogni registro, con il brano mostrerà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano. Dopo un altro anno in cui ha collezionato successi su successi e battuto numerosi record, il rapper è già pronto a un nuovo salto live con il Geolier Stadi 2026, che lo porterà nel suo primo tour negli stadi italiani, da San Siro al Maradona. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

