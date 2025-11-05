Geolier annuncia il nuovo singolo Fotografia

5 nov 2025

Milano, 5 nov. (askanews) – Geolier: reduce dall’annuncio della chiusura del quarto disco, torna a mostrare tutta la sua autenticità e versatilità nel nuovo singoloFotografia”, fuori ovunque venerdì 7 novembre. Avava pubblicato a sorpresa poche settimane fa “AMEN Freestyle”, una traccia in cui ha ribadito ancora una volta di essere un fuoriclasse, un artista capace di piegare il linguaggio e la metrica a suo piacimento, con un controllo assoluto. Forte della sua credibilità in ogni registro, con il brano mostrerà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

