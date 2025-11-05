Genova | sarà la prima città d' Italia con la Consulta carcere-città

AGI - L'istituto penitenziario di Marassi - uno dei due grandi carceri di Genova, insieme a Pontedecimo - si trova nel cuore della città, in uno dei suoi quartieri più popolosi, la Valbisagno, a due passi dallo stadio Luigi Ferraris. Eppure il carcere è una città dentro la città, separata da un muro spesso di indifferenza che ne acuisce le problematiche. Ecco perché il Comune, primo in Italia, ha deciso di istituzionalizzare una Consulta carcere-città. "Si tratta di un lavoro di squadra che coinvolge gli assessorati a Welfare, Sicurezza urbana, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, Pari opportunità e Diritto alla cittadinanza, proprio perché la realtà detentiva e tutto quello che gli ruota attorno coinvolge diversi ambiti di intervento", spiega l'assessora al Welfare, Cristina Lodi, presentando l'iniziativa stamane a Palazzo Tursi con i colleghi Emilio Robotti, Rita Bruzzone, Davide Patrone e Arianna Viscogliosi. 🔗 Leggi su Agi.it

