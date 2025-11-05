Genova | sarà la prima città d' Italia con la Consulta carcere-città
AGI - L'istituto penitenziario di Marassi - uno dei due grandi carceri di Genova, insieme a Pontedecimo - si trova nel cuore della città, in uno dei suoi quartieri più popolosi, la Valbisagno, a due passi dallo stadio Luigi Ferraris. Eppure il carcere è una città dentro la città, separata da un muro spesso di indifferenza che ne acuisce le problematiche. Ecco perché il Comune, primo in Italia, ha deciso di istituzionalizzare una Consulta carcere-città. "Si tratta di un lavoro di squadra che coinvolge gli assessorati a Welfare, Sicurezza urbana, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, Pari opportunità e Diritto alla cittadinanza, proprio perché la realtà detentiva e tutto quello che gli ruota attorno coinvolge diversi ambiti di intervento", spiega l'assessora al Welfare, Cristina Lodi, presentando l'iniziativa stamane a Palazzo Tursi con i colleghi Emilio Robotti, Rita Bruzzone, Davide Patrone e Arianna Viscogliosi. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Genova la prima mostra mercato dedicata all'artigianato di eccellenza del Mediterraneo. Sabato 15 e domenica 16 novembre a Marina Genova, Mediterranean Soul vi aspetta con oltre 60 espositori per esprimere il meglio del “saper fare” con proposte di - facebook.com Vai su Facebook
Orchestra Paganini Genova, il via alla prima stagione - Sono molti i Conservatori nei quali accanto all'orchestra degli allievi più "grandi" nascono complessi che coinvolgono gli studenti più giovani, ai loro primi passi nella formazione strumentale. Come scrive ansa.it