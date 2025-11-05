genoa scelto daniele de rossi per la panchina

Genova, 5 novembre 2025 – Il Genoa ha deciso di ripartire da Daniele De Rossi. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma la scelta è ormai fatta: l’ex tecnico della Roma è pronto a diventare il nuovo allenatore del Grifone. Dopo giorni di riflessioni e colloqui interni, la dirigenza rossoblù, insieme al presidente Sucu, ha optato per un’accelerazione, anticipando una decisione che inizialmente sembrava destinata ad arrivare solo durante la sosta del campionato. Nelle ultime ore, la società ha voluto dare una svolta alla stagione, affidando la guida tecnica a un profilo giovane ma carismatico, convinta che l’esperienza di De Rossi — maturata prima in campo e poi in panchina — possa essere la chiave per risollevare la squadra da una classifica complicata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

