Superato in volata Paolo Vanoli. Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù, sarà già oggi in città per la firma e domenica guiderà il Grifone contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Genoa, in arrivo De Rossi: l’ex Roma sarà il nuovo allenatore