Genoa in arrivo De Rossi | l’ex Roma sarà il nuovo allenatore
Superato in volata Paolo Vanoli. Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù, sarà già oggi in città per la firma e domenica guiderà il Grifone contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Il Genoa sceglie De Rossi: il nuovo tecnico in arrivo a Genova nel tardo pomeriggio - De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa: ecco cosa aspettarsi dal terzo campione del mondo in rossoblù dopo Gilardino e Vieira ... Si legge su genova24.it
De Rossi sarà il nuovo allenatore del Genoa, domani dirigerà il primo allenamento (Di Marzio) - Sarà Daniele De Rossi a sostituire Patrick Vieira sulla panchina del Genoa. Segnala ilnapolista.it
Genoa, arriva De Rossi. Domani primo allenamento. Domenica esordio al Ferraris dalla tribuna per una vecchia squalifica - In queste ore il tecnico sta definendo gli ultimi dettagli insieme al club e domani al Centro Signorini guiderà il suo primo ... Segnala primocanale.it