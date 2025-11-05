Genoa De Rossi nuovo allenatore | si attende l’ufficialità

Sarà Daniele De Rossi il nuovo allenatore del Genoa. Secondo quanto riferisce Sky Sport l’ex capitano e tecnico della Roma è atteso in città nelle prossime ore per firmare il contratto che lo legherà al club rossoblù. Risolti gli ultimi dettagli, il 42enne dovrebbe essere in panchina già domenica nello scontro salvezza contro la Fiorentina, valido per la 11a giornata di campionato. Ancora non sono noti i dettagli della trattativa che prosegue da alcuni giorni, ma sul tavolo ci sarebbe un accordo fino a fine stagione con clausola di rinnovo automatico in caso di raggiunta salvezza. L’allenatore romano potrebbe essere impegnato già da domani pomeriggio per guidare il primo allenamento in rossoblu al “Signorini di Pegli” verso la sfida di domenica contro la Viola. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genoa, De Rossi nuovo allenatore: si attende l’ufficialità

News recenti che potrebbero piacerti

Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira Il mister, che ha superato la concorrenza con l’ex Torino Paolo Vanoli, sarà già in città nella giornata di oggi e firmerà un contratto fino al mese di giugno con opzione per u - facebook.com Vai su Facebook

Dal Genoa al Genoa: De Rossi può ripartire dalla squadra che gli è costata il posto a Roma - X Vai su X

De Rossi nuovo allenatore del Genoa ma niente esordio con la Fiorentina: cosa è successo - L'ex tecnico della Roma arriverà in giornata a Genova e domani guiderà il suo primo allenamento con il grifone ... Scrive tuttosport.com

Genoa, in arrivo De Rossi: l’ex Roma sarà il nuovo allenatore - Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù sarà già oggi in città ... Riporta ilsecoloxix.it

Genoa, nuovo tecnico: De Rossi accelera e va in pole ma Vanoli resiste - Il Genoa punta a chiudere per avere il nuovo allenatore già al Signorini martedì, in vista della gara con la Fiorentina di domenica prossima ... Riporta ilsecoloxix.it