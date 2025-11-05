Genoa De Rossi approda sulla panchina rossoblù | domenica il primo test contro la Fiorentina

Ildifforme.it | 5 nov 2025

De Rossi arriva a seguito dell'allontanamento dell'allenatore francese, il quale è stato esonerato a seguito del pessimo avvio di stagione. La squadra è al momento terzultima in classifica con 6 punti in 10 giornate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Genoa, De Rossi approda sulla panchina rossoblù: domenica il primo test contro la Fiorentina

