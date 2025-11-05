Genoa De Rossi approda sulla panchina rossoblù | domenica il primo test contro la Fiorentina

De Rossi arriva a seguito dell'allontanamento dell'allenatore francese, il quale è stato esonerato a seguito del pessimo avvio di stagione. La squadra è al momento terzultima in classifica con 6 punti in 10 giornate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Genoa, De Rossi approda sulla panchina rossoblù: domenica il primo test contro la Fiorentina

Contenuti che potrebbero interessarti

Genoa, accelerata De Rossi: sarà lui il nuovo tecnico rossoblù che sostituirà Vieira Il mister, che ha superato la concorrenza con l’ex Torino Paolo Vanoli, sarà già in città nella giornata di oggi e firmerà un contratto fino al mese di giugno con opzione per u - facebook.com Vai su Facebook

Dal Genoa al Genoa: De Rossi può ripartire dalla squadra che gli è costata il posto a Roma - X Vai su X

Genoa, in arrivo De Rossi: l’ex Roma sarà il nuovo allenatore - Oggi l’allenamento sarà diretto da Criscito e Murgita ma il tecnico scelto dalla dirigenza rossoblù sarà già oggi in città ... ilsecoloxix.it scrive

Il Genoa ha scelto: è Daniele De Rossi il nuovo allenatore - L'ex romanista domani dirigerà il primo allenamento a Pegli. Scrive rainews.it

De Rossi al Genoa, ci siamo: tutti i dettagli e quando giocherà contro la Roma - In questi minuti si stanno limando tutti gli accordi economici per quanto riguarda lui e il suo staff. Da msn.com