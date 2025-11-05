Genoa Daniele De Rossi sarà il nuovo allenatore

Alla fine ha vinto l'ala decisionista, Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore a confermare la scelta dell'ex Roma come guida del Grifone da qui a fine stagione. Scartata quindi l'ipotesi di altri giorni in attesa con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il #Genoa ha scelto Daniele De Rossi per sostituire Patrick Vieira. De Rossi è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l'accordo e domani dirigerà il primo allenamento. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA GENOA Daniele De Rossi più vicino alla panchina: contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza #SkySport #SkyCalciomercato - X Vai su X

De Rossi al Genoa, ci siamo: tutti i dettagli e quando giocherà contro la Roma - In questi minuti si stanno limando tutti gli accordi economici per quanto riguarda lui e il suo staff. Come scrive corrieredellosport.it

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa, raggiunto l'accordo (ma slitta l'esordio). Ecco perché - Dopo l'esonero di Patrick Vieira, il club ha infatti scelto l'ex giallorosso per la panchina. Scrive msn.com

Il Genoa ha scelto: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore - L’ex Roma andrà a prendere il posto dell’esonerato Patrick Vieira e subentrerà al duo Murgita- Scrive ilfattoquotidiano.it