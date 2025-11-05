Gemma Galgani show a UeD Sara richiama Jakub | la reazione di Cristiana non piace
Il troppo storpia. Questo potrebbe essere un po’ il riassunto della puntata del 5 novembre di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha esasperato alcuni comportamenti, al punto da generare un certo malcontento nei presenti e nel pubblico da casa. Successivamente, poi, si è parlato anche di altri argomenti, tra cui il ritorno di Jakub Bakkour e la conseguente reazione di Cristiana Anania. Gemma Galgani esaspera a Uomini e Donne, rotture e nuove conoscenze. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un nuovo scontro tra Gemma Galgani e Mario Lenti. La donna non ha fatto altro che interrompere il confronto tra l’uomo e Cinzia Paolini dicendo di essere stanca di assistere all’assurdo teatrino messo in piedi dai due. 🔗 Leggi su Tutto.tv
