GdF via al maxi-concorso per 1.985 allievi finanzieri
Tempo di lettura: 3 minuti È stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ben 1.985 allievi finanzieri per l’anno 2025. Una vasta opportunità per i giovani italiani desiderosi di intraprendere la carriera militare nelle fila della Guardia di Finanza. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in modalità telematica entro le ore 12:00 del prossimo 21 novembre 2025. Posti a concorso: Contingente Ordinario (1.765 posti) La maggior parte dei posti è destinata al contingente ordinario, con riserve importanti e opportunità di specializzazione: Specializzazioni d’Élite (204 posti): 171 allievi saranno avviati alla specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
