GDF Salerno sequestrati più di 60.000 articoli di Halloween

Durante le recenti festività di Halloween, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli contro l’abusivismo commerciale e nei settori della contraffazione dei marchi e della tutela del “Made in Italy”. Nel corso di diversi interventi, infatti, sono stati sottoposti a sequestro oltre 60.000 oggetti non sicuri e manchevoli della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa di settore, nazionale ed europea. In particolare, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno sottotratto dai canali di vendita, sia tradizionali che legati all’e-commerce, prodotti non conformi agli standard di sicurezza, al fine di garantire una efficace protezione dei consumatori e il libero sviluppo dei mercati, nei quali gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza. 🔗 Leggi su Zon.it

