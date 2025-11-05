GDF Salerno sequestrati più di 60.000 articoli di Halloween
Durante le recenti festività di Halloween, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli contro l’abusivismo commerciale e nei settori della contraffazione dei marchi e della tutela del “Made in Italy”. Nel corso di diversi interventi, infatti, sono stati sottoposti a sequestro oltre 60.000 oggetti non sicuri e manchevoli della documentazione obbligatoria richiesta dalla normativa di settore, nazionale ed europea. In particolare, le Fiamme Gialle di Cava de’ Tirreni hanno sottotratto dai canali di vendita, sia tradizionali che legati all’e-commerce, prodotti non conformi agli standard di sicurezza, al fine di garantire una efficace protezione dei consumatori e il libero sviluppo dei mercati, nei quali gli operatori onesti possano beneficiare di condizioni di sana concorrenza. 🔗 Leggi su Zon.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Blitz della Guardia Costiera di Salerno con la Polizia Locale: sequestrati oltre un quintale di prodotti ittici nel mercato rionale e oltre 750 kg nell’arco di ottobre in tutta la provincia. Sanzioni per 40mila euro. Intensificati i controlli in vista delle festività natalizie #il - facebook.com Vai su Facebook
GDF Salerno, sequestrati più di 60.000 articoli di Halloween - Durante le recenti festività di Halloween, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno intensificato i controlli contro l’abusivismo commerciale ... Da zon.it