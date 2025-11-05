GDF | pubblicato il bando di concorso – Anno 2025
Pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri – Anno 2025. È indetto, per l’anno 2025, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1985 allievi finanzieri così ripartiti: a) n. 1765 del contingente ordinario di cui: (1) n. 171 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”;. (2) n. 33 da avviare al conseguimento della specializzazione “Soccorso Alpino della Guardia di finanza (S.A.G.F.)”;. (3) n. 1561 destinati ai cittadini italiani non specializzati di cui: (a) n. 1. 🔗 Leggi su Zon.it
