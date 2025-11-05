Gb a scuola il governo vuole inserire nel programma mutui e Intelligenza artificiale

Il ministro dell'Istruzione Bridget Phillipson presenta una riforma per modernizzare l'insegnamento e preparare gli studenti alle sfide del futuro, dalla capacità di gestire un bilancio personale a quella di individuare fake news e disinformazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

