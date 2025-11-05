Gaza Israele usa bambole e giocattoli esplosivi per attirare i bambini e farli saltare in aria dr Al-Bursh | Nuovo volto del genocidio dopo il cessate il fuoco

"Gli ospedali accolgono ogni giorno bambini con ferite orribili, corpi lacerati, arti amputati e volti che hanno perso i loro lineamenti, frutto dell’innocente curiosità dei bambini verso quei giocattoli esplosivi" Israele avrebbe abbandonato nella Striscia di Gaza bambole e giocattoli esplos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

