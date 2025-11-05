Gaza Israele usa bambole e giocattoli esplosivi per attirare i bambini e farli saltare in aria dr Al-Bursh | Nuovo volto del genocidio dopo il cessate il fuoco

Ilgiornaleditalia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Gli ospedali accolgono ogni giorno bambini con ferite orribili, corpi lacerati, arti amputati e volti che hanno perso i loro lineamenti, frutto dell’innocente curiosità dei bambini verso quei giocattoli esplosivi" Israele avrebbe abbandonato nella Striscia di Gaza bambole e giocattoli esplos. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza israele usa bambole e giocattoli esplosivi per attirare i bambini e farli saltare in aria dr al bursh nuovo volto del genocidio dopo il cessate il fuoco

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "Israele usa bambole e giocattoli esplosivi per attirare i bambini e farli saltare in aria", dr Al-Bursh: "Nuovo volto del genocidio dopo il cessate il fuoco"

Altri contenuti sullo stesso argomento

gaza israele usa bamboleIsraele: "Corpo restituito è dell'ostaggio americano Itay Chen". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Riporta tg24.sky.it

gaza israele usa bamboleIl paradosso di Gaza: Israele accusa Hamas di violare i patti e riprende i raid, ma per gli Usa la tregua regge - Nella Striscia: si alternano attacchi e momenti di pace armata. Come scrive today.it

gaza israele usa bamboleGaza, il piano Usa all'Onu. Truppe per imporre la pace - I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno già ricevuto una copia del piano preparato dagli Stati Uniti. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Israele Usa Bambole