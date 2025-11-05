Gaza Hamas contro forza di stabilizzazione Usa | È inaccettabile e su Israele | Violato cessate il fuoco 190 volte
Il movimento islamico Hamas rifiuta qualsiasi presenza militare straniera sotto mandato ONU e accetta che un ministro dell’Autorità Palestinese assuma la guida dell’enclave. Dall’inizio della tregua Israele ha commesso più di 190 volte violazioni Hamas ha dichiarato di opporsi alla presenza d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Siglato accordo fra Hamas e Anp per creare un comitato per la gestione di Gaza - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di #ostaggio israeliano, il 13°. Lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno". Foto repertorio - X Vai su X
«Un comitato palestinese per Gaza»: al via i colloqui tra Hamas e l’Anp - Mentre gli Usa spingono per passare alla fase due del piano Trump, nella Striscia sono iniziati i colloqui su come costruire le strutture che dovranno sostenere la governance di Gaza. Si legge su editorialedomani.it
Gaza, Hamas restituisce il corpo di in militare Idf e riceve quelli di 15 palestinesi - I funzionari dell’ospedale di Gaza affermano di aver ricevuto i corpi di 15 palestinesi da Israele, in seguito al ritorno, ieri sera da Gaza, dei resti del sergente maggiore delle Idf Itay Chen. Secondo ilsole24ore.com
Israele: "Corpo restituito a Gaza è dell'ostaggio americano Itay Chen". LIVE - L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ... Riporta tg24.sky.it