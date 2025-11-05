Gaza forza internazionale in arrivo | mandato duro e veti incrociati
Una bozza americana per Gaza scuote la diplomazia: una missione armata “di imposizione”, non il classico mantenimento della pace. Nomi di Paesi in lizza, veti incrociati e, soprattutto, interrogativi sul mandato. In questo quadro, le riflessioni del generale Giorgio Cuzzelli aiutano a distinguere ciò che è possibile da ciò che resta solo annuncio. Una proposta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MEDIO ORIENTE | Gli Usa stringono per la forza di pace a Gaza da gennaio. Provocazione di oltre 400 coloni alla Moschea Al-Aqsa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza. E ha aggiunto che sarà Israele a decidere quali Paesi ammettere a fare parte della forza. #ANSA - X Vai su X
Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per “imporre la pace” - La bozza, il cui contenuto è considerato “sensibile” ma “non secretato”, sottolinea il giornalista Barak Ravid, conferirebbe agli Stati Uniti e agli altri Paesi partecipanti un ampio mandato per ... Riporta padovanews.it
Tappe e limiti della Forza di sicurezza che gli Stati Uniti vogliono a Gaza - Per la Casa Bianca deve essere pronta da gennaio, rimanere per due anni, sorvegliare i confini e fare in modo che l'accordo venga rispettato. Scrive ilfoglio.it
Gaza, il piano Usa all'Onu. Truppe per imporre la pace - I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno già ricevuto una copia del piano preparato dagli Stati Uniti. Si legge su ilgazzettino.it