Gaza forza internazionale in arrivo | mandato duro e veti incrociati

Una bozza americana per Gaza scuote la diplomazia: una missione armata “di imposizione”, non il classico mantenimento della pace. Nomi di Paesi in lizza, veti incrociati e, soprattutto, interrogativi sul mandato. In questo quadro, le riflessioni del generale Giorgio Cuzzelli aiutano a distinguere ciò che è possibile da ciò che resta solo annuncio. Una proposta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Gaza, da gennaio in campo prime truppe Forze di sicurezza internazionali: ecco la bozza Usa per “imporre la pace” - La bozza, il cui contenuto è considerato “sensibile” ma “non secretato”, sottolinea il giornalista Barak Ravid, conferirebbe agli Stati Uniti e agli altri Paesi partecipanti un ampio mandato per ... Riporta padovanews.it

gaza forza internazionale arrivoTappe e limiti della Forza di sicurezza che gli Stati Uniti vogliono a Gaza - Per la Casa Bianca deve essere pronta da gennaio, rimanere per due anni, sorvegliare i confini e fare in modo che l'accordo venga rispettato. Scrive ilfoglio.it

gaza forza internazionale arrivoGaza, il piano Usa all'Onu. Truppe per imporre la pace - I membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno già ricevuto una copia del piano preparato dagli Stati Uniti. Si legge su ilgazzettino.it

