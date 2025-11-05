Gatti promosso dai giornali dopo Juve Sporting | c’è un aspetto che più ha convinto della prestazione del difensore! L’analisi completa post 1-1 di Champions
Gatti è stato promosso dai giornali dopo Juve Sporting: cosa ha più ha convinto della prestazione del difensore bianconero. L’analisi. Una sufficienza piena, un 6.5 che pesa. Nella notte europea della Juventus, pareggiata 1-1 contro lo Sporting Lisbona, la difesa bianconera era in piena emergenza. Senza Bremer, Kelly e Cabal, Luciano Spalletti ha dovuto reinventare il reparto, e Federico Gatti ha risposto presente con una prestazione di grande sacrificio, premiata da La Gazzetta dello Sport. “Fa a spallate”: un 6.5 di pura grinta. Il giudizio del quotidiano sportivo è la fotografia di una partita dispendiosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
