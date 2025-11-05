Domani, ore 21, la Roma sarà impegnata in Scozia contro il Rangers nella quarta giornata di Europa League. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa capitolina. Le parole di Gasperini in conferenza. Come sta Dovbyk? «Dovbyk sta bene. Per fortuna non è lui tra i ragazzi infortunati, è a disposizione. Non c’è mai un momento in assoluto ogni momento ha la sua importanza. Sarà importante domani per l’ Europa League ». Che tipo di partita si immagina e che cosa ne pensa dell’atmosfera all’Ibrox? «Come sempre quando vieni a giocare su questi campi le partite sono sempre difficili, trovi ambienti molto carichi e molto caldi e affronti squadre molto dinamiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gasperini: «Turnover sì, ma non per riposare. Perché dobbiamo riposare? Ci si riposa la notte o a casa»