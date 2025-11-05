Gasperini | Turnover sì ma non per riposare Perché dobbiamo riposare? Ci si riposa la notte o a casa
Domani, ore 21, la Roma sarà impegnata in Scozia contro il Rangers nella quarta giornata di Europa League. Alla vigilia dell’incontro, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa capitolina. Le parole di Gasperini in conferenza. Come sta Dovbyk? «Dovbyk sta bene. Per fortuna non è lui tra i ragazzi infortunati, è a disposizione. Non c’è mai un momento in assoluto ogni momento ha la sua importanza. Sarà importante domani per l’ Europa League ». Che tipo di partita si immagina e che cosa ne pensa dell’atmosfera all’Ibrox? «Come sempre quando vieni a giocare su questi campi le partite sono sempre difficili, trovi ambienti molto carichi e molto caldi e affronti squadre molto dinamiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Gasperini: «Turnover sì, ma non per riposare. Perché dobbiamo riposare? Ci si riposa la notte o a casa» Vigilia della trasferta europea contro il Rangers. Sui pochi gol segnati: «Percentuale realizzativa inferiore a quello che produciamo, è evidente, dobbiamo - facebook.com Vai su Facebook
? #RangersRoma, #Gasperini verso un turnover ragionato: #Mancini e #Koné in panchina #ASRoma - X Vai su X
Gasperini: «Turnover sì, ma non per riposare. Perché dobbiamo riposare? Ci si riposa la notte o a casa» - Le parole dell'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della trasferta di Europa League contro il Rangers. Come scrive ilnapolista.it
Roma, Gasperini: "Contro i Rangers sarà dura. Turnover? Si riposa a casa" - Dopo la sconfitta contro il Milan in Serie A, per la Roma è già tempo di pensare all'Europa League: domani alle 21. Si legge su tuttomercatoweb.com
Gasperini: "Non sono mai per un turnover molto ampio" - Il tecnico della Roma in conferenza: "Quando stai bene puoi tranquillamente continuare a giocare. Da corrieredellosport.it