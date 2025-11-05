Gasperini rassicura | Vogliamo giocarcela alla pari in Europa Dovbyk? Vi svelo questa cosa

Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro i Rangers Il tecnico Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Rangers FC. L’attenzione era tutta su Dovbyk, il cui stato fisico aveva alimentato alcune voci nei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini rassicura: «Vogliamo giocarcela alla pari in Europa. Dovbyk? Vi svelo questa cosa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Juric: “ #Percassi non mi deve rassicurare. Paragone con #Gasperini non mi infastidisce” - X Vai su X

Gasperini rassicura: «Vogliamo giocarcela alla pari in Europa. Dovbyk? Vi svelo questa cosa» - Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro i Rangers Il tecnico Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori all ... Riporta calcionews24.com

Gasperini prima di Roma-Viktoria Plzen: "Vogliamo tornare subito a vincere, fiduciosi dopo la partita con l'Inter" - Non ci sono riserve e titolari, difficile possa partire dall'inizio" Gasperini ha poi aggiunto: "Angeliño? Da corrieredellosport.it