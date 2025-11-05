Gasperini In Europa è sempre dura chi sta bene gioca
Il tecnico giallorosso non pensa al turnover per la sfida di Glasgow GLASGOW (SCOZIA) - Non è il momento di fermarsi e di riposare. La Roma targata Gasperini può cambiare veste, ma solo per valutare o premiare nuovi giocatori. Alla vigilia del match esterno contro il Rangers in Europa League (domani. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dybala: «Mosci e poco cattivi contro il Plzen», ma Gasperini lo smentisce: «Non penso, abbiamo lottato» A Sky Sport l'argentino attacca: «Se sottovaluti le partite in Europa, perdi». Il tecnico della Roma, invece: «Non penso che abbiamo sottovalutato l'avversa - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini "In Europa è sempre dura, chi sta bene gioca" - La Roma targata Gasperini può cambiare veste, ma solo per valutare o premiare nuovi giocatori. laprovinciacr.it scrive
Roma fa 2-1 a Nizza, Europa di Gasperini comincia con una vittoria - 1) anche a Nizza nel match d'esordio di Europa League sulla Costa ... Segnala ansa.it
Roma, Dybala non convocato contro il Nizza: ecco la lista di Gasperini per l'Europa League - Roma, la prima partita di Europa League: è presente Wesley, l'esterno brasiliano che non era stato chiamato per il derby contro la Lazio. Lo riporta corrieredellosport.it