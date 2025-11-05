Garlasco Venditti voleva arrestare Sempio Venti giorni dopo invece lo fece archiviare
Arresti mancati, storie di corna, misteriose società estere, topi di appartamento, assegni bancari, avvocatesse con un passato da lap dancer e motel a ore. Sullo sfondo dell’ omicidio della ventiseienne Chiara Poggi, massacrata il 13 agosto 2007, c’è anche questo. Il palcoscenico è la Lomellina, terra avara, ricca solo di risaie. In mezzo a questi campi acquitrinosi, un secolo fa, si formarono le prime squadracce fasciste. Ma qui, da tempo, la storia ha lasciato il passo alla cronaca e, in questo ambito, ogni giorno ha il suo piccolo o grande colpo di scena. Mentre andavamo in tipografia, uno degli inquirenti ci ha confidato: «Siamo in una fase molto calda dell’inchiesta». 🔗 Leggi su Panorama.it
