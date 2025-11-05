Garlasco scontro tra Garofano e l' avvocato De Rensis in diretta tv | Mi ha definito ingenuo Trasecolo
Nuovo scontro in diretta tv in merito al caso Garlasco, il generale Garofano chiede spiegazioni a De Rensis: la replica dell'avvocato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
