Garlasco il giallo dell' arresto di Sempio della procura di Venditti

Ilgiornale.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di Garlasco offre ancora nuovi spunti di riflessione, come se fosse un enorme puzzle del quale si stanno ricomponendo piano piano tutti i pezzi. Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta dei suoi genitori in via Pascoli e per quell'omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Tuttavia, la procura di Pavia ora guidata da Fabio Napoleone ha ritenuto che ci fossero elementi per riaprire il fascicolo e fare luce su alcuni aspetti che fino a questo momento non sono stati adeguatamente chiariti. Il primo segnale di questa nuova indagine è stata l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio con l'accusa di omicidio in concorso con Stasi o altri soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

garlasco il giallo dell arresto di sempio della procura di venditti

© Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo dell'arresto di Sempio della procura di Venditti

Approfondisci con queste news

garlasco giallo arresto sempioDelitto di Garlasco, il documento: “Voleva arrestarlo ma poi…” - Svolta incredibile sulle indagini sul delitto di Garlasco ed in particolare su un documento legato ad Andrea Sempio e all'ex pm Venditti. Secondo newsmondo.it

garlasco giallo arresto sempioGarlasco, Angela Taccia smentisce Carlo Taormina: «Non l'ho mai contattato». Scontro tra avvocati - «Meglio che non esprima il mio parere, io non ho mai contattato l’avvocato Taormina. ilmessaggero.it scrive

Delitto di Garlasco, cimice sparita da Panda di Sempio e atti giudiziari?/ Nuovo giallo su intercettazioni - Delitto di Garlasco, un altro giallo sulle intercettazioni: ora ci sarebbe la cimice sparita dalla Panda di Andrea Sempio e da alcune carte giudiziarie Il delitto di Garlasco si conferma un ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Giallo Arresto Sempio