Garlasco il giallo dell' arresto di Sempio della procura di Venditti
Il caso di Garlasco offre ancora nuovi spunti di riflessione, come se fosse un enorme puzzle del quale si stanno ricomponendo piano piano tutti i pezzi. Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta dei suoi genitori in via Pascoli e per quell'omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Tuttavia, la procura di Pavia ora guidata da Fabio Napoleone ha ritenuto che ci fossero elementi per riaprire il fascicolo e fare luce su alcuni aspetti che fino a questo momento non sono stati adeguatamente chiariti. Il primo segnale di questa nuova indagine è stata l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio con l'accusa di omicidio in concorso con Stasi o altri soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
