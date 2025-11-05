Il caso di Garlasco offre ancora nuovi spunti di riflessione, come se fosse un enorme puzzle del quale si stanno ricomponendo piano piano tutti i pezzi. Chiara Poggi è stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta dei suoi genitori in via Pascoli e per quell'omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Tuttavia, la procura di Pavia ora guidata da Fabio Napoleone ha ritenuto che ci fossero elementi per riaprire il fascicolo e fare luce su alcuni aspetti che fino a questo momento non sono stati adeguatamente chiariti. Il primo segnale di questa nuova indagine è stata l'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio con l'accusa di omicidio in concorso con Stasi o altri soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, il giallo dell'arresto di Sempio della procura di Venditti