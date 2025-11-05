Anni fa, nello studio di Porta a porta, chiesi ad Antonio Di Pietro se si fosse mai pentito degli errori giudiziari compiuti. Lui mi rispose ridendo di non aver mai sbagliato a mettere in galera qualcuno. Al che io gli mostrai le fotografie dell’ex direttore generale di Assolombarda, Daniel Kraus, di un ex assessore regionale lombardo, Serafino Generoso, e di un ex consigliere regionale, Giuseppe Adamoli, tutte persone spedite in carcere sotto i flash dei fotografi e poi riconosciute innocenti con sentenza della Cassazione. Ricordo che l’ex pm ormai diventato leader politico sgranò gli occhi e poi con sarcasmo disse che la decisione di disporre l’arresto delle persone non era sua, ma del giudice per le indagini preliminari, perché le richieste di limitazione della libertà personale passavano al vaglio di un magistrato terzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco è un assist per la riforma Nordio