Garlasco clamoroso scoop | Venditti voleva arrestare Sempio poi archiviò tutto in 20 giorni I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

Nuovi clamorosi dettagli emergono sul delitto di Garlasco. Un’inchiesta di Panorama, rilanciata in prima pagina da La Verità, ricostruisce un passaggio controverso della Procura di Pavia risalente al 2017: in soli venti giorni, i magistrati sarebbero passati dalla decisione di procedere con misure cautelari nei confronti di Andrea Sempio — all’epoca, come anche oggi, indagato — alla scelta opposta di archiviare il fascicolo. A capo della procura di Pavia a quel tempo c’era l’ex pm Mario Venditti, oggi indagato in due filoni d’inchiesta – uno appunto su Garlasco e l’altro sul cosiddetto «sistema Pavia» – per corruzione e peculato. 🔗 Leggi su Open.online

