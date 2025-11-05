Garlasco bomba a Ignoto X | la rivelazione su Stasi
News tv. “Lo ha confidato al suo avvocato”. Garlasco, bomba a ignoto X: la rivelazione su Stasi – Il delitto di Garlasco continua a suscitare attenzione mediatica e giudiziaria con l’emergere di nuovi elementi che potrebbero ridefinire la ricostruzione dei fatti. Durante la puntata del 4 novembre del programma “Ignoto X”, condotto da Pino Rinaldi su La7, il caso relativo all’ omicidio di Chiara Poggi è stato nuovamente approfondito alla luce di testimonianze e documenti inediti. “Lo ha confidato al suo avvocato”. . L’attenzione della trasmissione si è focalizzata sui memoriali di due protagonisti chiave: Flavius Savu, cittadino romeno condannato per estorsione a danno di don Gregorio Vitali, e il nipote Cleo Stefanescu. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Altre letture consigliate
"Così è un vero terremoto". Garlasco, nuova bomba sui Sempio: la scoperta choc scuote le indagini - facebook.com Vai su Facebook
Bomba #Tg1 su #Garlasco, indagato il padre di #Sempio: "Corruzione" - X Vai su X
Ignoto X, quella soffiata del 2014: "Garlasco? Non è stato Alberto Stasi" - Dal delitto di Garlasco ai ricatti a luci rosse del Santuario della Bozzola fino al cosiddetto sistema Pavia. Da iltempo.it
Garlasco, l'avvocato di Lovati: "Da quando i Sempio si sono divisi da lui sono successe delle cose..." - A Ignoto X, l’avvocato di Lovati, Fabrizio Gallo, ha commentato il lavoro svolto dal collega nel caso Garlasco. Si legge su la7.it
Ignoto X - Novità su Garlasco e richiesta di ergastolo per Cecere - Nuove accuse nel caso Garlasco e richiesta di ergastolo per Cecere nel delitto Cella: i temi della nuova puntata di Ignoto X ... Come scrive la7.it