News tv. "Lo ha confidato al suo avvocato". Garlasco, bomba a ignoto X: la rivelazione su Stasi – Il delitto di Garlasco continua a suscitare attenzione mediatica e giudiziaria con l'emergere di nuovi elementi che potrebbero ridefinire la ricostruzione dei fatti. Durante la puntata del 4 novembre del programma "Ignoto X", condotto da Pino Rinaldi su La7, il caso relativo all' omicidio di Chiara Poggi è stato nuovamente approfondito alla luce di testimonianze e documenti inediti. "Lo ha confidato al suo avvocato". . L'attenzione della trasmissione si è focalizzata sui memoriali di due protagonisti chiave: Flavius Savu, cittadino romeno condannato per estorsione a danno di don Gregorio Vitali, e il nipote Cleo Stefanescu.

© Tvzap.it - Garlasco, bomba a “Ignoto X”: la rivelazione su Stasi