Garisenda il Comune si prende più tempo | Dopo il crollo a Roma serve maggiore attenzione

Il sindaco rinuncia ufficialmente ai fondi Pnrr che imporrebbero scadenze ravvicinate per la salvaguardia della torre malata. “Occorre prudenza sia per chi vi lavora sia per l’intervento stesso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

