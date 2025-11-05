Garisenda il Comune si prende più tempo | Dopo il crollo a Roma serve maggiore attenzione
Il sindaco rinuncia ufficialmente ai fondi Pnrr che imporrebbero scadenze ravvicinate per la salvaguardia della torre malata. “Occorre prudenza sia per chi vi lavora sia per l’intervento stesso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Bologna, Borgonzoni attacca: "Il Comune non ha usato i fondi Pnrr per la torre Garisenda" https://24emilia.com/bologna-borgonzoni-attacca-il-comune-non-ha-usato-i-fondi-pnrr-per-la-garisenda/… - X Vai su X
Trovo assurdo che il comune di Bologna rischi di perdere 5 milioni di euro per la torre Garisenda! - facebook.com Vai su Facebook
Garisenda, Lucia Borgonzoni: “Il Comune non ha usato i fondi. Ora un’assemblea pubblica”. La replica: “No talk show” - L’affondo arriva dalla sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Bologna, per la Garisenda infuria lo scontro tra governo e Comune. Borgonzoni: «Verità, serve un'assemblea pubblica». La replica: «No ai talk show» - La torsione della Garisenda, il cronoprogramma degli interventi da rivedere e, di conseguenza, i 5 milioni di euro dei fondi Pnrr a rischio. Come scrive corrieredibologna.corriere.it
Torsione Garisenda, il Comune di Bologna: «Lavori più lunghi, disposti a rinunciare ai fondi Pnrr, i soldi li abbiamo» - Il Comune mette in conto di perdere almeno una parte dei finanziamenti del Pnrr (che ammontano a 5 milioni) per la messa in sicurezza della Garisenda. Scrive corrieredibologna.corriere.it