Garibaldi-Nesima rimosso endoscopicamente un grosso calcolo che occludeva il duodeno
Un delicatissimo intervento di rimozione endoscopica di un grosso calcolo che occludeva completamente il duodeno è stato eseguito con successo presso l’unità operativa complessa di gastroenterologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, diretta dal dottore Domenico Catarella. L’intervento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
ZOOM SALUTE su ANTENNA SICILIA. La prima puntata affidata al Prof. Mario Falsaperla, direttore UOC di Urologia del PO Garibaldi-Nesima. - facebook.com Vai su Facebook
Catania, al Garibaldi rimosso un calcolo che occludeva il duodeno - L'intervento, durato circa quattro ore, ha permesso di evitare alla paziente di 79 anni un’operazione chirurgica demolitiva ad alto rischio ... Scrive msn.com