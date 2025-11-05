Garibaldi-Nesima rimosso endoscopicamente un grosso calcolo che occludeva il duodeno

Cataniatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un delicatissimo intervento di rimozione endoscopica di un grosso calcolo che occludeva completamente il duodeno è stato eseguito con successo presso l’unità operativa complessa di gastroenterologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, diretta dal dottore Domenico Catarella. L’intervento. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

