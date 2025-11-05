Galloppa Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina

Il tecnico ha annunciato che in casa del Mainz in Conference giocherà Martinelli in porta. FIRENZE - "La società mi ha comunicato ieri, dopo l'allenamento della Primavera", di essere diventato il tecnico della prima squadra "e non mi chiesto tanto. Sa qual è il momento, mi è stato detto di portare e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Galloppa "Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Galloppa “Cerco di portare entusiasmo alla Fiorentina” - “Ho trovato grande disponibilità da parte dei ragazzi, ho visto grande entusiasmo in questi due giorni, ho cercato anche un po’ di alleggerire loro la testa perchè secondo me c’è bisogno di quello – ... Segnala italpress.com

Fiorentina, Galloppa: "Ho cercato di portare serenità e leggerezza nella testa" - Conferenza stampa attesissima in casa Fiorentina, con la squadra reduce dai turbolenti ultimi giorni che hanno portato alle dimissioni del ds Pradè. Secondo tuttomercatoweb.com

Fiorentina, Galloppa: "Se è un sogno non svegliatemi, sto cercando di trasmettere entusiasmo e leggerezza" - Prime parole da nuovo tecnico viola per l'ex centrocampista: "Vogliamo difendere da piccola e attaccare da grande" ... Scrive msn.com