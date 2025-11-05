Galli | Scudetto? Sarà corsa a 4?

Galli: “Scudetto? Sarà corsa a 4.. Vado un po’ controcorrente e dico.. Giovanni Galli ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per parlare anche della lotta scudetto. L’ex portiere, però, è partito anche dal Milan:. “Innanzitutto è arrivato un grande allenatore come Allegri, poi in estate la rosa è stata ricostruita con elementi di grande spessore, ma soprattutto finalmente noto grande serenità in società. L’anno scorso c’era grande confusione: tutti facevano tutto e nessuno faceva quello che doveva fare. Con l’arrivo di Tare i compiti sono stati ben assegnati e i risultati ora ne sono la diretta conseguenza”. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Galli: “Scudetto? Sarà corsa a 4?

