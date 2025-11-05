Galli | Gimenez esploderà ne sono convinto Le capacità le ha dipende da lui

Pianetamilan.it | 5 nov 2025

L'ex portiere del Milan, Giovanni Galli, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Santiago Gimenez: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Galli: "Gimenez esploderà, ne sono convinto. Le capacità le ha, dipende da lui"

Galli: "Leao sta diventando Leader, e dico che Gimenez esploderà, ne sono convinto" - Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e ... Secondo milannews.it

