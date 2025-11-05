Nella “meravigliosa La7 land ” dove tutti, ma proprio tutti, sono liberi di insultare come vogliono e come credono Giorgia Meloni e il governo di centrodestra, nel corso della trasmissione “La Torre di Babele” è andata in onda un’altra pagina di attacco gratuito alle donne, mascherato da dibattito socio-politico-culturale. A regalare una nuova perla di saggezza sul pensiero, che decodifica le mode e i gusti di oggi, due protagonisti giovani nello spirito, che fanno parte del panorama culturale italiano dal secolo scorso: Umberto Galimberti e Corrado Augias. Galimberti e il make up perfetto. Lo psicologo, firma autorevole del quotidiano La Repubblica, ospite dell’ex volto della Rai, andato via in polemica col servizio pubblico pur lasciando un pezzo di cuore nella vituperata Tele Meloni, si è complimentato, con voce decisa e piglio tipico del maschio colto e simpatico, con “quelli” che a Giorgia Meloni “curano il suo aspetto fisico” perché “ sono bravissimi “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Galimberti (con supponenza) su make up e look di Giorgia Meloni. Della serie: i discorsi “raffinati” della sinistra armocromista