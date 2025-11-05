Dimenticate regole rigide e indissolubili. Il nuovo galateo è più un modo di prendersi cura. Cura del mondo che ci circonda, delle persone con cui condividiamo lo spazio e il tempo, e soprattutto cura di noi stessi, nel senso più ampio e profondo. Parola di esperta di buone maniere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Galateo contemporaneo: dallo smartphone a tavola alle risposte su Whatsapp, ecco le nuove buone maniere