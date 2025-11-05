Gaja Cenciarelli presenta Il brugattolo ad Alberobello | reading e dialogo con Luciana Santoro

Baritoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 8 novembre alle ore 17:30, il Centro Culturale Galiani – ex Conceria di Alberobello ospiterà Gaja Cenciarelli per un incontro dedicato alla lettura e alla crescita, in occasione della presentazione del suo primo romanzo per ragazzi, Il Brugattolo. L’autrice, per l’occasione, dialogherà con. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gaja Cenciarelli presenta il suo ultimo libro - Domani, venerdì 24 gennaio, alle 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo la scrittrice Gaja Cenciarelli, presenterà al... ilrestodelcarlino.it scrive

“Il brugattolo. Contro i bulli c’è un ottimo rimedio: gli amici” di Gaja Cenciarelli – Rizzoli - 8/10 - Una storia ambientata alla scuola media scritta da un’insegnante delle scuole superiori che ben conosce i giovani. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gaja Cenciarelli Presenta Brugattolo