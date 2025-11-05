Gaja Cenciarelli presenta Il brugattolo ad Alberobello | reading e dialogo con Luciana Santoro
Sabato 8 novembre alle ore 17:30, il Centro Culturale Galiani – ex Conceria di Alberobello ospiterà Gaja Cenciarelli per un incontro dedicato alla lettura e alla crescita, in occasione della presentazione del suo primo romanzo per ragazzi, Il Brugattolo. L’autrice, per l’occasione, dialogherà con. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
XXIV EDIZIONE Finalisti Prima sezione del premio Nazionale di Letteratura per ragazzi "il gigante delle Langhe" - narrativa 8-10 anni IL BRUGATTOLO di Gaja Lombardi Cenciarelli Casa editrice Rizzoli L'ORSA di Daniele Movarelli Casa editrice F - facebook.com Vai su Facebook
Gaja Cenciarelli presenta il suo ultimo libro - Domani, venerdì 24 gennaio, alle 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo la scrittrice Gaja Cenciarelli, presenterà al... ilrestodelcarlino.it scrive
“Il brugattolo. Contro i bulli c’è un ottimo rimedio: gli amici” di Gaja Cenciarelli – Rizzoli - 8/10 - Una storia ambientata alla scuola media scritta da un’insegnante delle scuole superiori che ben conosce i giovani. Secondo ilfattoquotidiano.it