Fuser | La morte di mio figlio ha devastato la mia vita

. La Lazio? Fu Mancini a suggerire di mandarmi via. Diego Fuser, ex centrocampista di Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma con oltre 400 presenze in Serie A. Non è mai stato un super divo né uno da copertina — anche se qualcuno da giovane gli dava del “ribelle” — e nel 2015 ha conosciuto il dolore più grande per un padre: suo figlio Matteo se ne è andato a 16 anni dopo una lunga malattia. “Mi ha cambiato la vita, devastandola per sempre. È una cosa che ti segna dentro, difficile da spiegare. Provi ad accettarlo ma cerchi risposte che non esistono”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

