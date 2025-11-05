Fuser | Capello mi portò a Roma la prima annata fu molto positiva

Tra i giocatori che hanno vestito sia la maglia della Roma sia quella della Lazio c’è Diego Fuser, che in giallorosso ha disputato due stagioni dal 2001 al 2003. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista ha parlato de suo trasferimento in giallorosso: “ Prima di Roma-Parma, ultima di campionato, Capello mi avvicinò durante il riscaldamento e mi chiese se l’anno successivo sarei andato a giocare con loro. Io dissi di si immediatamente. poi, qualche settimana dopo, formalizzammo tutto”. Riguardo la reazione dei tifosi della Lazio: “Non mi aspettavo un trattamento del genere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

