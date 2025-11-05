Furto di energia e occupazioni abusive a Portopalo di Capo Passero 9 persone nei guai

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025

Due persone denunciate per furto di energia elettrica e sette per occupazione abusiva a Portopalo di Capo Passero dopo controlli della Polizia.

furto di energia e occupazioni abusive a portopalo di capo passero 9 persone nei guai

© Notizie.virgilio.it - Furto di energia e occupazioni abusive a Portopalo di Capo Passero, 9 persone nei guai

