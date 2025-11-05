Furto con scasso in un negozio di elettronica due indagati
Furto con scasso in un negozio di elettronica: il pubblico ministero Elenia Manno ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di Stefano Fragapane, 33 anni, e Domenico Carista, 37 anni. I due sono accusati di avere trasportato, il 7 settembre 2024, un cacciavite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
