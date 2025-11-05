Furto al Louvre uno dei sospettati si difende | Credevo fosse un altro edificio
Ex star dei social, conosciuto col nome d'arte "Doudou Cross Bitume", il 39enne ha affermato agli inquirenti di essere convinto che il museo si trovasse solo sotto la Piramide e che la domenica fosse chiuso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il furto dei gioielli al Louvre diventa una farsa: password “Louvre”, sistemi Windows 2000 e licenze scadute. Il museo delle comiche. - facebook.com Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Furto Louvre, chi sono i due ladri arrestati per aver rubato i gioielli della Corona - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto Louvre, chi sono i due ladri arrestati per aver rubato i gioielli della Corona ... Come scrive tg24.sky.it
Furto al Louvre, parziale confessione dei due sospetti arrestati. Gioielli non recuperati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, parziale confessione dei due sospetti arrestati. tg24.sky.it scrive
Furto al Louvre, arrestati cinque nuovi sospettati a Parigi. Polemiche sulla videosorveglianza del museo - Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati nell'ambito delle indagini sul furto di gioielli al Louvre. Si legge su italiaoggi.it