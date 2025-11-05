Furto a Fratte | fermate due persone si indaga

Salernotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbero sottratto la borsa ad un'anziana, ma non l'hanno passata liscia due persone a bordo di un'auto che sono state notate a Fratte dai carabinieri. Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sui fatti e approfondire l'accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

furto fratte fermate dueFirenze, due giovani denunciate per furto aggravato: derubato turista su un treno ad alta velocità - Due giovani denunciate per furto aggravato dopo aver derubato un turista su un treno ad alta velocità a Firenze Santa Maria Novella. Si legge su virgilio.it

Borseggiatrici di 13, 14 e 15 anni fermate a San Marco: sventati due furti ai danni di turiste. Ragazzine bloccate dentro la chiesa di San Moisè - Nei due episodi sono state fermate cinque borseggiatrici di 13 anni, in un caso addirittura all'interno della chiesa ... Scrive ilgazzettino.it

furto fratte fermate dueFurto al Louvre: fermati due ladri esperti in colpi su commissione. La pista del complice all’interno del museo -  I due, entrambi sulla trentina, sarebbero originari della Seine- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Furto Fratte Fermate Due