Furto a Fratte | fermate due persone si indaga
Avrebbero sottratto la borsa ad un'anziana, ma non l'hanno passata liscia due persone a bordo di un'auto che sono state notate a Fratte dai carabinieri. Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sui fatti e approfondire l'accaduto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Beccato a bordo di un'auto rubata, a Fratte: denunciato uno straniero salernotoday.it/cronaca/furto-… - X Vai su X
RIMINI L'uomo, già condannato per furto e con numerosi precedenti, è ritenuto responsabile di diversi colpi messi a segno in città nelle ultime settimane. Tra la vittime anche il bar di cui era cliente abituale. - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, due giovani denunciate per furto aggravato: derubato turista su un treno ad alta velocità - Due giovani denunciate per furto aggravato dopo aver derubato un turista su un treno ad alta velocità a Firenze Santa Maria Novella. Si legge su virgilio.it
Borseggiatrici di 13, 14 e 15 anni fermate a San Marco: sventati due furti ai danni di turiste. Ragazzine bloccate dentro la chiesa di San Moisè - Nei due episodi sono state fermate cinque borseggiatrici di 13 anni, in un caso addirittura all'interno della chiesa ... Scrive ilgazzettino.it
Furto al Louvre: fermati due ladri esperti in colpi su commissione. La pista del complice all’interno del museo - I due, entrambi sulla trentina, sarebbero originari della Seine- Si legge su msn.com