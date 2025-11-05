furti nelle ditte di cosmesi portato dietro le sbarre

RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Sette anni e tre mesi di prigione per un 39enne autore di una serie furti soprattutto ai danni di aziende confezionatrici di cosmetici a partire dal 2016. In particolare il 39enne era stato arrestato nel novembre 2018 insieme ad altre dieci persone nell’operazione “Make up“, che aveva portato i carabinieri di Crema a smantellare una banda di ladri accusati di aver compiuto diversi furti nel Cremasco e nella bassa bergamasca, soprattutto ai danni di aziende cosmetiche. Erano stati arrestati otto romeni e tre italiani. Le indagini erano partite nel novembre del 2016. Tutti i fine settimana avvenivano furti ai danni delle aziende cosmetiche cremasche, con un danno economico rilevante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

