I carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone hanno rintracciato e arrestato due cittadini albanesi, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Pordenone, in quanto ritenuti responsabili di 13 furti in abitazione commessi tra febbraio e marzo 2024 nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. L’indagine ha permesso di ricostruire l’attività di una banda specializzata in furti in abitazioni isolate. Altri due complici sarebbero al momento irreperibili e sono ricercati. In città i due furti erano stati commessi a marzo 2024 in via Ponchia a Monterosso, in entrambi i casi entrando nelle case scassinando le porta finestre del soggiorno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamonews.it - Furti in via Ponchia, presi i ladri. Rubavano nelle ville del Nord Italia