furti e violenza in aumento sos al prefetto

Furti e aggressioni, il sindaco Elia Delmiglio di Casalpusterlengo chiede l'intervento della Prefettura. "Serve un confronto urgente sulla sicurezza" dice il primo cittadino nella lettera inviata ieri a Lodi. Segnala così la crescente preoccupazione della cittadinanza rispetto ai recenti episodi di violenza e degrado che hanno interessato la città. "Segnalo la cosiddetta "malamovida", la criminalità minorile, la sicurezza dell'area della stazione ferroviaria, la presenza dei centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.), le occupazioni abusive e la necessità di un potenziamento delle forze dell'ordine - elenca -.

