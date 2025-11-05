Furti e violenza in aumento Sos al prefetto

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furti e aggressioni, il sindaco Elia Delmiglio di Casalpusterlengo chiede l’intervento della Prefettura. "Serve un confronto urgente sulla sicurezza" dice il primo cittadino nella lettera inviata ieri a Lodi. Segnala così la crescente preoccupazione della cittadinanza rispetto ai recenti episodi di violenza e degrado che hanno interessato la città. "Segnalo la cosiddetta “malamovida”, la criminalità minorile, la sicurezza dell’area della stazione ferroviaria, la presenza dei centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.), le occupazioni abusive e la necessità di un potenziamento delle forze dell’ordine - elenca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

furti e violenza in aumento sos al prefetto

© Ilgiorno.it - Furti e violenza in aumento. Sos al prefetto

Contenuti che potrebbero interessarti

furti violenza aumento sosFurti e violenza in aumento. Sos al prefetto - Furti e aggressioni, il sindaco Elia Delmiglio di Casalpusterlengo chiede l’intervento della Prefettura. Si legge su msn.com

furti violenza aumento sosCriminalità a Verona, più furti e violenza: boom di minori - Aumento criminalità, più furti e violenza: Verona si posiziona al 19esimo posto su 106 nella classifica italiana per reati denunciati ogni 100 mila abitanti. Da giornaleadige.it

Criminalità in aumento nelle grandi città: in crescita furti e reati di strada - Le province più sicure restano Oristano, Potenza, Benevento, Enna, Sondrio, Treviso e Pordenone ... Lo riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Violenza Aumento Sos