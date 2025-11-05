Furti e violenza in aumento Sos al prefetto
Furti e aggressioni, il sindaco Elia Delmiglio di Casalpusterlengo chiede l’intervento della Prefettura. "Serve un confronto urgente sulla sicurezza" dice il primo cittadino nella lettera inviata ieri a Lodi. Segnala così la crescente preoccupazione della cittadinanza rispetto ai recenti episodi di violenza e degrado che hanno interessato la città. "Segnalo la cosiddetta “malamovida”, la criminalità minorile, la sicurezza dell’area della stazione ferroviaria, la presenza dei centri di accoglienza straordinaria (C.A.S.), le occupazioni abusive e la necessità di un potenziamento delle forze dell’ordine - elenca -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
