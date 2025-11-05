Furti di veicoli tra Avellino e Salerno | cinque arresti 15 vetture restituite ai proprietari

In azione, stamattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, di età compresa tra i 20 e i 44 anni. Quattro sono stati arrestati e portati in carcere, mentre uno è stato posto agli arresti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

‍️Nuova proposta di legge per combattere i furti d’auto! Il governo punta sull’introduzione di una nuova circostanza aggravante per il delitto di furto: quella di avere commesso il fatto su autoveicoli, motocicli o su mezzi privati di trasporto. Previsto inoltre l’arr - facebook.com Vai su Facebook

Furti di autoveicoli tra Avellino e Salerno: cinque arresti a Solofra - L'articolo Furti di autoveicoli tra Avellino e Salerno: cinque arresti a Solofra proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com

Furti di veicoli o tentati furti, boom in Lombardia: i modelli e i componenti più rubati - Milano, 4 agosto 2025 – Aumentano furti e tentativi di furto di veicoli – con conseguenti danni e necessità di interventi di riparazione e sostituzione – in tutta Italia, ma la Lombardia registra un ... ilgiorno.it scrive

La gang dei furti d'auto, 100 euro per ogni macchina rubata: i casi anche a Salerno - C'era anche Salerno e la provincia tra i luoghi scelti da una banda di ladri, tutti originari di Foggia, finiti in un'indagine per furto di auto, oltre che per ricettazione, riciclaggio e detenzione ... Riporta ilmattino.it