Furti di autoveicoli tra Avellino e Salerno | cinque arresti

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 in carcere ed una agli arresti domiciliari, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni), ritenuti gravemente indiziati - allo stato delle indagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Nuova proposta di legge per combattere i furti d’auto! Il governo punta sull’introduzione di una nuova circostanza aggravante per il delitto di furto: quella di avere commesso il fatto su autoveicoli, motocicli o su mezzi privati di trasporto. Previsto inoltre l’arr - facebook.com Vai su Facebook

Solofra, in manette banda di ladri d’auto: contestati 23 furti - L’attività investigativa, eseguita dai militari dell’Arma, ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario supportato da una scrupolosa analisi delle immagini estrapolate dagli impianti di video ... Lo riporta orticalab.it

Nocera Superiore, furti d'auto e targhe: aumentano denunce e segnalazioni - Tra veicoli rubati e addirittura ritrovati in altre città, cresce la preoccupazione per un fenomeno che attesta la provincia ... ilmattino.it scrive

Montoro, furti di auto: terminati gli interrogatori preventivi - L'articolo Montoro, furti di auto: terminati gli interrogatori preventivi proviene da OttoPagine. Scrive msn.com