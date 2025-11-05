Furti di autoveicoli tra Avellino e Salerno | cinque arresti

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone (4 in carcere ed una agli arresti domiciliari, di età compresa tra i 20 ed i 44 anni), ritenuti gravemente indiziati - allo stato delle indagini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

