Ilfoglio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furbo, nascosto per principio e cattivo come la pece, ogni azione di Cheney era il tutto elettrizzante della politica - Se l'11 settembre non conobbe un 12 settembre, se al Qaida fu spazzata via in tutto il mondo e se in medio oriente si aprì una prospettiva che solo ora si rivede in carne e ossa dopo il 7 ottobre e la ... Da ilfoglio.it

