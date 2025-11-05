Fuorionda del Gialappa's Show Mago Forest inciampa durante le prove con Belen Rodriguez | Che dolore

Su X il video delle prove del tango di Mago Forest e Belen Rodriguez eseguito nella puntata del Gialappa's Show andato in onda lo scorso lunedì 3 novembre. Le immagini ritraggono il conduttore che sbaglia i passi e rischia di cadere a terra, poi il botta e risposta con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fuorionda del Gialappa’s Show, Mago Forest inciampa durante le prove con Belen Rodriguez: “Che dolore” - Su X il video delle prove del tango di Mago Forest e Belen Rodriguez eseguito nella puntata del Gialappa's Show andato in onda lo scorso lunedì 3 novembre ... Secondo fanpage.it

Gialappa Show stasera su Tv8 con Mago Forest e Francesca Fialdini conduttori: anticipazioni e ospiti - 30 su Tv8 torna in onda Gialappa Show condotto da Mago Forest e Francesca Fialdini, scelta come co- Si legge su fanpage.it

Gialappa Show, la terza puntata stasera su TV8: Francesca Fialdini co-conduttrice accanto al Mago Forest - Sul palco del GialappaShow abbiamo visto già Elodie e Federica Pellegrini fare da spalla al conduttore Mago Forest. Da movieplayer.it