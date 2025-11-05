Fuori la verità guai in famiglia | video intervista con Leo Gassmann Eleonora Gaggero e Alice Lupparelli

Comingsoon.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo nelle sale dopo aver ottenuto una buona attenzione nel corso della Festa del Cinema di Roma, Fuori la verità prende di mira la famiglia e la televisione nel racconto di una famiglia che si scopre piena di non detti e rancori. Intervista video con i giovani protagonisti Leo Gassmann, Alice Lupparelli e Eleonora Gaggero. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

