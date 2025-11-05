Fuoco e Acqua | Making of dei film di Avatar su Disney+ | quando esce

I dietro le quinte, i trucchi, le invenzioni, i protagonisti e le innovazioni. Disney+ annuncia Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar, il documentario sulle creature di James Cameron. Ecco tutto quello che sappiamo.Fuoco e Acqua: Making of dei film di Avatar, il trailer Fuoco e Acqua. 🔗 Leggi su Today.it