Fungo gourmet scappa dalle cucine e invade le foreste americane | È davvero terrificante

C’è un fungo dal colore giallo, morbido al tatto e delizioso in cucina che sta preoccupando gli scienziati americani. Questo fungo – l’orecchione dorato o fungo ostrica (chiamato anche Pleurotus citrinopileatus ) – sta creando un disastro ecologico negli Stati Uniti. Arrivato dall’Asia orientale all’inizio degli anni 2000, ha conquistato i cuochi americani grazie al suo aspetto spettacolare e al sapore deciso. Ma c’è un problema enorme: è finito nei boschi, dove si sta espandendo a una velocità allarmante. Uno studio recente pubblicato sulla rivista Current Biology nell’agosto 2025 ha confermato quello che molti sospettavano: l’orecchione dorato è una specie invasiva che sta soppiantando i funghi nativi americani. 🔗 Leggi su Cultweb.it

